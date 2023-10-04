Минтранс Подмосковья предупредил водителей о сезонных опасностях из-за непогоды

Пешеходов также призвали не забывать про световозвращатели в темное время суток и переходить дорогу

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заносы из-за аквапланирования, ухудшение видимости и осложнение передвижения на транспорте по опавшей листве могут создавать опасность на дороге во время дождя. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения и призывает быть осторожными и внимательными за рулем в непогоду.

"Сегодня в течение дня в Московской области пройдут дожди. До конца недели местами прогнозируют осадки. Минтранс Подмосковья напоминает автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения. Важно быть предельно внимательными! - сказали в пресс-службе министерства. - Водителей могут подстерегать сезонные опасности: заносы из-за аквапланирования, поэтому лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, перед лужей тормоз нужно отпустить; участки с опавшей листвой могут быть опаснее гололеда - старайтесь объезжать их, а если такой возможности нет, заранее снижайте скорость, из-за ухудшения видимости в туман, или во время дождя может исказиться восприятие расстояния, поэтому избегайте обгонов и других маневров".

Минтранс региона также призвал пешеходов не забывать про световозвращатели в темное время суток и переходить дорогу, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.