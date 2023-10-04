РГО представила фильм о посещении Александром Невским империи Чингисхана

По словам автора фильма Анатолия Омельчука, немногие знают о том, что в 1249 году полководец совершил поездку в Каракорум

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) презентовало новый документальный фильм о неизвестных исторических фактах из жизни полководца Александра Невского. Лента рассказывает о его посещении Каракорума - столицы империи Чингисхана, сообщила пресс-служба РГО.

"В московской штаб-квартире Русского географического общества состоялась презентация документального фильма "Хождение в Каракорум. Сибирский путь Александра Невского". Лента рассказывает об одной из важных, но малоизвестных страниц истории России", - отмечается в сообщении.

По словам автора картины Анатолия Омельчука, русский князь Александр Невский совершил много подвигов. Но немногие знают о том, что в 1249 году он совершил поездку в Каракорум - столицу империи Чингисхана.

"Александр получил в Каракоруме "небесный ярлык" великого князя всея Руси и господина-гражданина в Новгороде Великом. Александр заключил союзный договор с наследниками Чингисхана и тем обеспечил годы мирной жизни Русской земле. Этот стратегический союз обеспечил мощную защиту от всех покушавшихся на русскую свободу", - приводит пресс-служба слова Омельчука.

Анатолий Омельчук - русский писатель, журналист, телеведущий, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Тюменской области, автор историко-культурной и краеведческой радиопрограммы "Судьбы Сибири".