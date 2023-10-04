Путин: в России продолжат развивать образовательные модели на примере "Сириуса"

По словам президента, в "Сириусе" создаются действительно современные и уникальные методики

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Образовательные методики, подобные тем, что реализуются в "Сириусе", продолжат создавать в России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Разговор на равных" в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

По словам главы государства, в "Сириусе" сейчас создаются действительно современные и уникальные методики, в этой работе принимают участие педагоги и наставники, ученые и высокотехнологичные отечественные компании. Путин пояснил, что имеет в виду в том числе новую экспериментальную программу в области информационных технологий, которая позволит школьникам старших классов при желании не только освоить полный курс общего образования, но и одновременно овладеть востребованной IT-специальностью.

"Я нисколько не сомневаюсь, подобные образовательные модели нужно и дальше совершенствовать, и мы, безусловно, будем их тиражировать, развивать", - заверил президент.