Путин считает, что без проявления характера невозможно выиграть никакие соревнования

Как отметил президент, участники Международной олимпиады по финансовой безопасности в состязаниях с достойными соперниками выполняли нестандарные задания и проявили знания на стыке многих дисциплин

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Характер помогает людям выигрывать в любые соревнования, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Разговор на равных" в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Глава государства отметил, что каждый из участников на отборочных этапах выдержал серьезную конкуренцию, показал хорошую подготовку, проявил характер. "Без этого никакие соревнования ни в какой области выиграть невозможно. Это касается и традиционных видов спорта, это касается соревновательности вообще", - убежден Путин.

Он отметил, что участники олимпиады в состязаниях с достойными соперниками выполняли нестандарные задания и проявили знания на стыке многих дисциплин, смогли познакомиться и пообщаться с экспертами в области IT-безопасности. Президент пожелал финалистам достойно пройти заключительные испытания и убедительно заявить о себе.