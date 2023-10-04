Можно ли лечиться с помощью гомеопатии?

Несколько лет назад ученые Российской академии наук объявили гомеопатию лженаукой, подчеркнув отсутствие экспериментальных подтверждений ее эффективности. Однако в Сети продолжают рекомендовать этот способ лечения — от множества заболеваний. Многие клиники практикуют гомеопатию, а некоторые гомеопаты проводят курсы, как правильно лечиться

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…о пользе лечения с помощью гомеопатических средств.

А что на самом деле?

Как вид альтернативной медицины гомеопатия появилась более 200 лет назад благодаря немецкому медику Самуэлю Ганеману. Ее идея заключается в том, что лечиться можно ничтожно малыми дозами веществ, которые в больших количествах вызывают симптомы, схожие с признаками болезни, которую требуется исцелить. Так, желудочно-кишечные расстройства лечили раствором ипекакуаны, или рвотного корня, который в больших дозах, как понятно из названия, вызывает рвоту. То есть речь идет о лечении "подобного подобным".

При этом дозы используемых веществ настолько малы, что их буквально и нет в конечном средстве. Достигается это гомеопатическими разведениями, когда одну каплю (или моль) активного вещества смешивают либо разводят водой или лактозой (реже — спиртом и сахаром) в соотношении 1:10 или 1:100. Затем этот процесс многократно повторяют с полученной смесью, достигая соотношения один к миллиарду и меньше. Иногда приготовление гомеопатического препарата сопровождается встряхиванием. Это, как утверждают гомеопаты, повышает его эффективность. Метод основан на устаревших представлениях о том, что материя бесконечно делима и поэтому растворы можно разбавлять в любой степени. Так что отсутствие действующего вещества в конечном продукте сторонники гомеопатии объясняют тем, что при изготовлении гомеопатических продуктов вещества передают свою лечебную силу.

В меморандуме "О лженаучности гомеопатии" Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук (РАН) заявляет, что "лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований". Организация относит гомеопатические методы диагностики и лечения к лженаучным и заявляет, что их применение противоречит основным целям отечественного здравоохранения.

За время существования гомеопатии найти для нее научную основу и подтвердить эффективность клиническими испытаниями так и не удалось. Кроме того, теоретическая основа этого учения соответствует лишь уровню развития медицины времен Ганемана, то есть конца XVIII века.

Также ученые РАН отмечают, что гомеопатия совсем не безвредна. Пациенты не только тратят деньги на, по сути, пустышки, но еще пренебрегают лекарствами с подтвержденной эффективностью. А ведь при некоторых заболеваниях успех лечения напрямую зависит от того, насколько быстро и корректно его начать. Так что такие потери времени могут угрожать любым исходом болезни вплоть до летального.

Кроме того, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отмечает случаи неправильного изготовления гомеопатических препаратов. В результате они могут содержать уже измеримые количества активных ингредиентов, быть загрязнены микроорганизмами или токсическими веществами, а следовательно, нести вред пациентам. FDA не одобряет использование гомеопатических препаратов.

Однако гомеопатия не запрещена ни в мире, ни в России в частности. И меморандум РАН не нацелен на то, чтобы ее запретить. Он предлагает рекомендации, которые бы позволили потребителям получать более четкое представление об отличии гомеопатических и лекарственных препаратов и осознанно делать выбор.

Что в сухом остатке?

Ученые РАН отмечают, что обобщенные результаты исследований свидетельствуют об отсутствии клинической эффективности гомеопатических средств. И по сути, она неотличима от эффективности плацебо. Однако никакого запрета на использование гомеопатии не существует, поэтому пациенты вольны выбирать, использовать ли гомеопатические продукты. Но при этом не стоит пренебрегать проверенной медицинской помощью.

Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы"