Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея в Сириусе

Экскурсию провела руководитель фонда "Талант и успех", председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин побывал в новом здании жилого корпуса президентского лицея "Сириус". Экскурсию провела руководитель фонда "Талант и успех", председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.

Корпус предназначен для проживания школьников 7-11 классов, обучающихся в профильных классах лицея, в Высшей школе музыки, а также приезжающих на федеральную территорию в рамках интенсивных партнерских программ лицея.

Площадь номерного фонда нового корпуса - 8 300 кв. м, в нем 132 комнаты, которые рассчитаны на проживание 250 детей. В жилом корпусе пять этажей, каждый из которых посвящен стратегически важным для страны направлениям - наукам о жизни, информационным и производственным технологиям, экологии и чистой энергетике, культуре и искусству, взаимодействию с высокотехнологическими компаниями. Все это обыгрывается в оформлении этажей.

Во время экскурсии Путин встретился с детьми и педагогами. Вместе с директором лицея Павлом Тереховым они представили российскому лидеру концепцию будущего комплекса зданий лицейского квартала, который планируется построить к 2025 году. Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 2 500 школьников и 320 дошкольников. В основу его наполнения легли идеи и пожелания самих детей. Комплекс будет включать в себя три учебных блока: здание детского сада, начальной школы и средней школы. Ключевым пространством станет атриум, где будут проводиться общественные и внеучебные мероприятия. Для организации учебного процесса в новой школе будут созданы технологический и естественно-научные кластеры, арт-мастерские, лаборатории робототехники, оранжерея, библиотека.

О президентском лицее "Сириус"

Это массовая школа полного дня, в которой дети имеют возможность получать общее и дополнительное образование одновременно. Он был открыт в 2020 году и работает по графику обычных школ - с летними каникулами и стартом учебного процесса 1 сентября.

На данный момент президентский лицей "Сириус" включает в себя учебный корпус для занятий школьников 5-11 классов, два здания детских садов, жилой корпус для обучающихся, апартаменты для педагогов, бассейн, стадион с футбольным полем. Кроме того, для спортивных занятий лицеем используются помещения в спортивном комплексе "Сириус Арена". По состоянию на начало 2023-2024 учебного года в Лицее обучается более 1 050 школьников и 230 воспитанников дошкольных групп.

Организация образовательного процесса является одной из ключевых особенностей лицея - это формат школы полного дня и интеграция общего и дополнительного образования.