В Прикамье увеличили число коек для пациентов с коронавирусом

В регионе за неделю выявили 467 случаев заражения, госпитализированы 82 человека

ТАСС, 4 октября. Власти Пермского края за неделю увеличили число коек для пациентов с коронавирусом, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"По состоянию на начало недели в крае развернуто суммарно 105 коек, [неделей ранее было] 70 коек", - сказал собеседник агентства.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за неделю с 25 сентября по 1 октября в Пермском крае выявили 467 случаев заражения, госпитализированы 82 человека. Неделей ранее были зафиксированы 166 случаев заражения, госпитализированы 47 человек. При этом на прошлой неделе зафиксировали четыре случая смерти пациентов с коронавирусом, неделей ранее такой случай был только один.

В России за неделю с 25 сентября по 1 октября количество госпитализаций пациентов с коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 9,8%. Выздоровело более 13,5 тыс. человек - на 30,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах РФ. Умерли за неделю 30 человек.