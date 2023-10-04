Экскурсии на приамурские ГЭС по программам промтуризма намерены возобновить в 2023 году

Их приостанавливали из-за пандемии коронавируса

КЕМЕРОВО, 4 октября. /ТАСС/. Маршруты промышленного туризма на гидроэлектростанции в Амурской области планируется возобновить в 2023 году. Ранее экскурсии на приамурские ГЭС были приостановлены из-за пандемии коронавируса, сообщила ТАСС первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева в кулуарах международного туристического форума "Промприем" в Кемерове.

"Экскурсии на ГЭС фактически не осуществляются с начала ковидного периода. Но эти объекты очень притягательные [для] туристов, поэтому мы ожидаем решения ПАО "Русгидро" о возобновлении промышленных экскурсий. Запрос на проработку такой информации к нам недавно поступил. Со своей стороны мы будем прилагать все усилия, чтобы до конца года возобновить такие экскурсии. Это всесезонная история, ГЭС интересны в любое время", - сказала Киреева.

В Амурской области действуют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС. Однако сейчас туристы могут посмотреть только объекты на открытых площадках или сделать фотографии с фокусных точек.

Развитие промтуризма на Дальнем Востоке

По словам Киреевой, в регионе в целом активно развивается промышленный туризм, пользуется популярностью космодром Восточный, есть планы по созданию новых маршрутов.

"В прошлом году промышленные объекты посетили 40 тыс. туристов. В этом году мы видим, что растет спрос на посещение космодрома и других объектов, есть прогнозные планы по открытию новых объектов. По оценкам, рост турпотока в этом году составит около 15%", - добавила Киреева.

Новые маршруты промышленного туризма на Байкало-Амурской магистрали разрабатываются и с учетом подписанного на Восточном экономическом форуме соглашения между пятью регионами Дальнего Востока. Кроме этого, в текущем туристическом сезоне был создан тестовый маршрут по трем регионам ДФО.

Однако такой маршрут слишком сложный с коммерческой точки зрения, добавила она. Поэтому для более массовой аудитории этот маршрут в дальнейшем может быть разбит на отдельные части как для промышленных, так и культурно-познавательных экскурсий.

Международный туристический форум по промышленному туризму "Промприем" проходит в Кемерове 3-4 октября. Участниками форума стали представители 20 регионов России, а также Белоруссии и Узбекистана. Во время деловой части обсуждаются векторы развития международного промышленного туризма и наставничества, успешные кейсы экскурсионных программ и проектов России и зарубежья.

О промышленном туризме

Инициативу по развитию промышленного туризма в России реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпромторга РФ. В планах АСИ и Минпромторга - вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.