В Петербурге открыли затворы дамбы в связи с отсутствием угрозы наводнения

Они переведены в штатное положение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Затворы дамбы в Петербурге перевели в штатное положение, судоходный канал свободен для прохода судов, угроза наводнения миновала. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений.

"Сегодня, 04 октября 2023, в 16:05 затворы водопропускных и судопропускных сооружений переведены в штатное положение "открыто". Замечаний по работе технологического оборудования нет. Судоходный канал свободен для прохода судов. Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений", - говорится в сообщении.

Подтопленный в результате подъема воды из-за шторма спуск к Неве на Университетской набережной в Санкт-Петербурге © Александра Подервянская/ ТАСС

4 октября затворы всех водо- и судопропускных сооружений были закрыты в 11:30. В пресс-службе напомнили, что за все время эксплуатации комплексом защитных сооружений предотвращено 33 морских наводнения.

Ранее в Смольном также сообщили, что система водоотведения Петербурга уже приняла более 17 мм осадков за последние сутки с 3 на 4 октября - это четверть от месячной нормы октября. Все системы работают в штатном режиме, в городе дежурят 73 бригады со специализированной техникой на случай экстренного реагирования.