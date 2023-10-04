Водителей в Москве призвали не отвлекаться от дороги и не парковаться под деревьями

В вечерний час пик в городе ожидается до семи баллов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московским водителям рекомендовано не парковаться под деревьями, не отвлекаться от дороги, а также соблюдать скоростной режим из-за плохой погоды. Об этих мерах предостережения ТАСС сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Там уточнили, что в настоящее время наблюдаются затруднения движения на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, Садовом кольце в районе Сухаревской площади, Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода.

"В вечерний час пик ожидаем до семи баллов. На загруженность дорог влияют: дождь и низкие скорости, рост мелких ДТП, строительные работы на проезжей части. Просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Не отвлекайтесь на телефон во время движения и не паркуйте автомобиль вблизи шатких конструкций и под деревьями", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, на дорогах дежурят экипажи дорожного патруля и службы помощи ЦОДД. Водителей призвали обращаться к спецслужбам, если потребуется помощь. "Если увидели сломанные знаки и неработающие светофоры, звоните 3210", - добавили в пресс-службе.