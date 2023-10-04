Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя

Праздник отмечается 5 октября

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя, который отмечается 5 октября.

"Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице", - сказал Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус".

Глава государства пожелал "всего доброго в профессиональной судьбе каждого". "Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем. Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя", - отметил президент.

"Поэтому низкий поклон и поздравления с праздником, с Днем учителя завтрашним", - подытожил он.