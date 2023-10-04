Путин считает важным создать общее безопасное пространство в "Сириусе"

Как отметил президент, легче всего "построить заборы и все запретить"

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Безопасность детей в "Сириусе" должна быть обеспечена, но это не значит, что нужно закрыть всю территорию за забором, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и преподавателями "Сириуса".

В частности, учитель информатики Екатерина Павловская, говоря о строящемся новом комплексе, отметила важность создания такой инфраструктуры, чтобы и жители, и гости этого места чувствовали себя комфортно.

"Конечно, не хочется иметь каких-то сплошных заборов, препятствий для общения. Хорошо, когда территория открытая, можно спокойно здесь бывать, отсюда выходить, с людьми общаться, пространство общее", - согласился Путин. При этом заметил: "Но все-таки это детское учреждение и безопасность должна быть обеспечена".

По словам президента, "легче всего, конечно, построить заборы и все запретить". "Но нужно добиться того, чтобы и безопасность была обеспечена, и открытое пространство создано. Непростая задача, но это сделать можно с помощью современных технологий, и нужно к этому стремиться", - заключил он.