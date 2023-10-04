Профвизиты вместо проверок позволяют сохранить бюджетные средства в школах и детсадах

Как сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, у государства существует достаточно инструментов для контроля соблюдения законодательства в системе образования

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проведение профилактических визитов вместо проверок в социальных и образовательных учреждениях позволяет им использовать бюджетные средства по целевому назначению и при этом получать грамотные консультации и устранять недоработки. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Ранее Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства о введении профилактических визитов в некоторых категориях социальных учреждений, прежде всего в больницах. Ведомство предлагает расширить перечень объектов, в отношении которых в следующем году вместо плановых проверок будет проводиться обязательный профилактический визит: в него войдут государственные бюджетные учреждения здравоохранения и бюджетные учреждения социального обеспечения.

"У государства существует достаточно инструментов для контроля соблюдения законодательства в системе образования и в сфере оказания социальных услуг населению. С начала года в школах и детских садах проводятся профилактические визиты вместо проверок, что позволяет сместить акцент с фиксации нарушения на его предотвращение. Таким образом, финансовые средства, предназначение для развития образования, используются по целевому назначению, а не возвращаются в бюджет в виде штрафов", - сказал собеседник агентства.

В аппарате вице-премьера также сообщили, что по итогам прошедшего в Оренбургской области выездного заседания комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности было отмечено, что сокращение числа проверок и постепенный переход к профилактическим мероприятиям позволили снизить административную нагрузку на учреждения и бизнес. Эти изменения положительно сказываются на деловом климате и взаимоотношении органов власти и предпринимателей.

Профилактические мероприятия проводятся как контролерами на объектах, так и в дистанционном формате. В отличие от проверок, по результатам работы контролеров нет штрафов, при этом они разъясняют возникающие вопросы и консультируют по вопросам соблюдения требований.