Выпускники девятых классов с 2023 года смогут начать обучение на специалитете для IT

Обучение будет длиться пять лет

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Научно-технологический университет "Сириус" в текущем году проведет набор выпускников девятых классов для обучения на специалитете по экспериментальной программе высшего образования для ускоренной подготовки кадров IT-отрасли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе федеральной территории Сириус.

"Научно-технологический университет "Сириус" разработал экспериментальную программу высшего образования для выпускников девятых классов. Набор в специалитет стартует уже в этом году. Он интегрирует программы среднего и высшего образования для ускоренной подготовки кадров в области IT. Важность программы подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с участниками Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходит на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении.

Уточняется, что практика обучения на специалитете выпускников девятых классов будет применяться впервые в России. Обучение будет длиться пять лет, из которых на пятом курсе студентов будут направлять на стажировки в компании-партнеры "Сириуса". Экспериментальная программа ориентирована на школьников, имеющих способности в математике и информатике. Первоочередное внимание будет уделено участникам международных олимпиад по математике и информатике в составе сборных России, победителях и призерах заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников и конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы".

Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента Владимира Путина. Студенты с первых дней обучения вовлечены в научную деятельность, ведут исследования в важных для страны направлениях: геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии.