За участниками СВО с Крайнего Севера могут сохранить право на оплату проезда на отдых

После принятия постановления мобилизованные или заключившие контракт сотрудники смогут сохранить льготу, которая выпадала на период приостановления трудового договора, и воспользоваться этим правом после возвращения к работе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минтруд России предложил сохранить за участниками специальной военной операции (СВО) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей право на оплату проезда на отдых. Это касается тех, кто не смог использовать это право из-за участия в СВО, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Участники СВО из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей сохранят право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно, если они не смогли его использовать из-за призыва на военную службу по мобилизации или заключения контракта", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что сейчас такое право предоставляется работникам раз в два года, и по общим правилам эти расходы не переносятся на другой год, если работник не воспользовался этим правом. После принятия постановления мобилизованные или заключившие контракт сотрудники смогут сохранить льготу, которая выпадала на период приостановления трудового договора, и воспользоваться этим правом после возвращения к работе.