Путин назвал правильным индивидуальные образовательные программы в школах

Президент выступил за более широкое их использование

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил за более широкое использование в школах индивидуальных образовательных программ.

На встрече главы государства с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус" к нему обратилась Екатерина Никулина, которая одновременно училась в высшей школе музыки и на социально-гуманитарном направлении. Она посетовала, что совмещать две программы было непросто, пока для нее не был составлен индивидуальный образовательный план, благодаря которому ученица сможет приобрести необходимые знания и навыки.

"Надо поговорить, конечно, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым [министр просвещения РФ], нужно внедрять эти системы гибкого образования, делать их более индивидуальными", - указал Путин. Он попросил руководителя образовательного фонда "Талант и успех", председателя совета федеральной территории "Сириус" Елену Шмелеву напомнить об этой теме. "С Сергеем Сергеевичем переговорю", - пообещал президент, поблагодарив Никулину за поднятую проблему. "Абсолютно правильно, согласен", - поддержал Путин.