Андрей Клишас и его соавторы удостоены премии за учебник "Теория государства и права"

Премии правительства в области образования были учреждены в 2013 году

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Коллектив из пяти авторов, среди которых сенатор Андрей Клишас, удостоен премии правительства России в области образования за создание учебника "Теория государства и права".

Кроме Клишаса награду за подготовку издания получили ректор РУДН Олег Ястребов и профессора этого университета Николай Власенко, Геннадий Муромцев, а также первый замруководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий.

Как следует из аннотации к учебнику, в нем представлен базовый учебно-методический материал для студентов-бакалавров, изучающих курс теории государства и права. Пособие также рекомендуется магистрантам, аспирантам, государственным и муниципальным служащим и всем, кто интересуется правовой сферой.

Еще один авторский коллектив получил премию за инновационную разработку комплекта пособий "Научно-методическое обеспечение системы подготовки специалистов и формирования комплексных компетенций в сфере цифровой трансформации управления транспортной инфраструктурой и безопасностью дорожного движения".

Ученые из Тольяттинского государственного университета награждены за научно-практическую разработку "Система высшего образования онлайн, обеспечивающая контролируемое качество обучения и сопровождения на основе анализа вовлеченности, мотивированности и академической успешности".

Трое докторов технических наук из МГТУ "Станкин" отмечены за "Учебно-методический комплект по подготовке специалистов в сфере среднего профессионального образования для сквозных видов профессиональной деятельности в промышленности".

Еще несколько исследователей награждены за комплексную научно-практическую разработку "Педагогическая система профессиональной переподготовки и повышения квалификации учителей к работе в условиях информатизации общего и дополнительного образования детей". Также правительство удостоило премии авторов дополнительной программы профессиональной переподготовки "Логопедия во всех сферах жизни человека".

О премиях

Премии правительства в области образования были учреждены в 2013 году. Ежегодно присуждается 10 премий отдельным лауреатам или авторским коллективам до 5 человек. Сумма выплаты премии составляет до 2 млн рублей. Решение о вручении премий принимается в кабмине на основании предложений межведомственного совета по присуждению награды.