Мишустин вручает премии правительства в области образования

В 2023 году премии удостоены 30 человек, еще пятеро награждаются благодарностями правительства

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне Дня учителя вручает премии правительства в области образования. В этом году премии удостоены 30 человек, еще пятеро награждаются благодарностями правительства за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу.

Среди награжденных - председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Вместе с коллегами - первым замруководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Ильей Чечельницким, профессорами РУДН Николаем Власенко и Геннадием Муромцем, а также ректором РУДН Олегом Ястребовым - Клишас был отмечен премией за создание учебника "Теория государства и права".

Премии также удостоены авторы пособий по чувашскому языку "Човаш Чэлхи" - доцент кафедры Чувашского республиканского института образования Нина Чернова и учитель начальных классов средней общеобразовательной школы "Мозаика" Людмила Николаева. За создание учебно-методического комплекса для начальной школы по предметам "Чеченский язык и чеченская литература" награждены доцент кафедры Чеченского государственного университет имени Ахмата Кадырова Ибрагим Солтаханов, доцент кафедры Чеченского государственного педагогического университета Салауды Эдинов и кандидат педагогических наук Эльбек Солтаханов (посмертно).

Также премией правительства в области образования за 2023 год удостоены авторы учебных пособий по истории Забайкалья - учитель истории и обществознания многопрофильной языковой гимназии №4 Ирина Портнягина и учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №8 Елена Бахметьева из Читы.

Еще одна премия вручается авторам научно-практической разработки "Система высшего образования онлайн, обеспечивающая контролируемое качество обучения и сопровождения на основе анализа вовлеченности, мотивированности и академической успешности" - Эльмире Бабошиной и Роману Боюру, проректорам по учебной работе и по цифровизации Тольяттинского государственного университета, а также Татьяне Соколовой, директору Центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций этого вуза.

Повышение квалификации

Премии удостоена также разработка "Педагогическая система профессиональной переподготовки и повышения квалификации учителей к работе в условиях информатизации общего и дополнительного образования детей". Ее создатели - профессора Московского городского педагогического университета Вадим Гриншкун, Ольга Заславская, Сергей Григорьев и доцент Сочинского государственного университета Элина Пилосян.

Премией также награждаются заведующий кафедрой Московского государственного технологического университета "Станкин" Алексей Капитанов и профессора вуза Татьяна Гришина и Александр Феофанов за создание комплекта учебно-методических пособий по подготовке специалистов в сфере среднего профессионального образования для сквозных видов профессиональной деятельности в промышленности.

За разработку комплекта учебно-методических пособий "Научно-методическое обеспечение системы подготовки специалистов и формирования комплексных компетенций в сфере цифровой трансформации управления транспортной инфраструктурой и безопасностью дорожного движения" награждены преподаватели и заведующий кафедры Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Ярослав Васильев, Алексей Тереньтев и Сергей Евтюков, а также проректор Государственного университета управления Мария Карелина.

За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу благодарностями правительства РФ были отмечены пятеро преподавателей. Среди них - мастер производственного обучения Луганского колледжа информационных технологий и предпринимательства Артем Золотухин, а также воспитатель дошкольного образовательного учреждения ЛНР "Ясли-сад комбинированного вида №2 "Мечта" Любовь Суслова. Кроме того, были благодарностями отмечены учитель общеобразовательной школы Москвы №2107 Владимир Алексеев, учитель математики школы Москвы №67 Екатерина Каминская, а также учитель русского языка и литературы лицея города Лобня Ирина Федосихина.