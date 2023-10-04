На Украине за 1,5 года завели 20 дел о госизмене и коллаборационизме против клириков УПЦ

В СБУ заявили, что всего за это время было заведено 68 уголовных дел против представителей канонической церкви, причем 14 из фигурантов являются архиереями

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. 20 дел о госизмене и коллаборационизме заведены на Украине против священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с конца февраля прошлого года. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Среди разоблаченных преступлений 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СБУ добавили, что всего за это время было заведено 68 уголовных дел против представителей канонической церкви, причем 14 из фигурантов являются архиереями. На данный момент обвинения предъявлены 26 фигурантам, в отношении 19 человек уже вынесены приговоры, сообщили в спецслужбе.

Также по инициативе СБУ 19 иерархов УПЦ были лишены гражданства Украины. Среди них митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Сообщается, что запрещен въезд на Украину 177 клирикам Русской православной церкви.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению президента страны Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.