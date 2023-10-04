Мирзиёев заявил, что форумы регионов России и Узбекистана доказали эффективность

Они превратились в серьезный механизм взаимодействия, отметил президент Узбекистана

КАЗАНЬ 4 октября. /ТАСС/. Форумы межрегионального сотрудничества, проводимые Россией и Узбекистаном, доказали свою эффективность и превратились в серьезный механизм взаимодействия. Об этом говорится в приветствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам проходящего в Казани III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

"Форумы межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией, этот механизм взаимодействия между нашими регионами, старт которому мы дали пять лет назад, доказал свою эффективность и сегодня превратился в серьезную платформу генерации перспективных идей и практических предложений по дальнейшему углублению узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества", - зачитал обращение заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев. По мнению главы республики, в последние года отношения регионов двух стран характеризуются высокой динамикой сотрудничества, налажены контакты на уровне их руководителей.

Он подчеркнул, что Россия остается одним из главных торговых партнеров Узбекистана, власти республики в целях дальнейшего роста товарооборота ведут системную работу по взаимному устранению барьеров, углубляют инвестиционное сотрудничество.

В соответствии с программой, на полях форума пройдут заседание узбекско-российского делового совета и выставка "Россия и Узбекистан: новые возможности для развития".

В настоящее время РФ является крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана, вложения оцениваются более чем в $10 млрд. Россия также второй по объемам внешнеторговый партнер Узбекистана, в текущем году торговый оборот между двумя странами увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и до $4,41 млрд.