На повышение квалификации в "Сириусе" в 2023 году подали заявки более 25 тыс. педагогов

3 тыс. из них уже прошли обучение, сообщили в пресс-службе образовательного центра

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Более 25 тыс. педагогов из разных регионов России подали в 2023 году заявки на прохождение программ повышения квалификации в образовательном центре "Сириус", 3 тыс. из них уже прошли обучение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе федеральной территории Сириус по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с учащимися и преподавателями образовательного центра.

"Образовательный "Сириус" ведет активную работу как со школьниками, так и с педагогами. По словам председателя Совета федеральной территории, руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой, в 2023 году на программы повышения квалификации образовательного центра было подано более 25 тыс. заявок, 3 тыс. учителей уже прошли обучение", - говорится в сообщении.

Программы для педагогов проводятся ежемесячно. С ними проводят образовательные интенсивы по математике, физике, химии, информатике, естественно-научным предметам, по спортивному направлению и в области искусства. Это программы по хореографии, музыкально-исполнительскому искусству, живописи. Также ведется подготовка учителей, которые развивают олимпиадное движение и проектную деятельность в своих регионах.

Образовательный центр "Сириус" создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей.