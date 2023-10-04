Путин: государство больше внимания обращает на воспитательную часть образования

Президент отметил важность развития современных образовательных практик по всей России

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Государство старается все больше значения придавать воспитательной части образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус".

"Вторая часть образования - это воспитательная часть. Государство старается все больше и больше этому придавать значение, и слава богу, наконец-то обратило на это внимание, чего, к сожалению, предыдущие годы не делало в нужном качестве и в нужном количестве. Но делать это, безусловно, нужно", - сказал глава государства.

Глава государства отметил: "На региональном уровне у нас очень много ярких, талантливых людей, которые могут зажигать других своим отношением к жизни". "И это очень важно", - указал президент.

Путин отметил и важность развития современных образовательных практик по всей стране для того, чтобы детям было интересно, "чтобы это зажигало ребят". "К этому будем стремиться", - подчеркнул он.