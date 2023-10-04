Мишустин поздравил российских педагогов с предстоящим Днем учителя

Как считает глава кабмина, этот праздник "близок не только самим педагогам, но и ученикам, студентам"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей с предстоящим профессиональным праздником - Днем учителя.

"Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд", - обратился он к педагогам во время вручения премий правительства в области образования.

Мишустин напомнил, что по доброй традиции церемония проходит в преддверии Дня учителя. Как считает глава кабмина, этот праздник "близок не только самим педагогам, но и ученикам, студентам". "Каждый год 5 октября мы с особой благодарностью, вниманием, уважением вспоминаем о своих наставниках, которые на протяжении многих лет делились с нами и знаниями, и жизненным опытом, душевной теплотой", - отметил премьер.

Он напомнил, что в этом году отмечается 200 лет со дня рождения одного из основоположников русской педагогики - Константина Ушинского. "Он считал педагогическую профессию чрезвычайно важной, сравнивая ее с высшим искусством", - указал Мишустин.

Чтобы отдать должное людям, посвятившим себя такому нужному делу, укрепить его престиж и общественную значимость, президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника, обратил внимание глава кабмина.