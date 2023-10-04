В Подмосковье около 300 школьников стали участниками массового урока по математике

Урок провели в мытищинской школе №27 в преддверии Дня учителя

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Самый массовый открытый урок по математике провели в школе №27 в Мытищах в преддверии Дня учителя, его участниками стали около 300 активистов "Движения первых". Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"Почти 300 школьников, являющихся активистами "Движения первых", приняли участие в самом массовом в России открытом уроке по математике. Его провели в мытищинской школе №27 в преддверии Дня учителя", - говорится в сообщении.

Как отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн, новый рекорд по проведению самого масштабного открытого урока по математике способствует популяризации одной из важнейших наук в России. "В целом это даст новый импульс развития педагогики как в Подмосковье, так и в стране. Данный формат уроков позволяет ученикам посмотреть на школьный предмет с другой стороны, а также выявить для себя какие-то любимые направления и темы в нем", - привели в тексте слова министра.

По словам председателя "Движения первых" в Подмосковье Юрия Макеева, такая акция привлечет внимание со стороны школьников к математике, а также к другим точным наукам. Он добавил, что открытые уроки могут проводиться и в дальнейшем по другим предметам, если это понравится школьникам. "В любом случае, мне кажется, эта форма работы интересная, но, конечно, нужно спросить у детей", - процитировали в тексте слова Макеева.