Классы с применением модели образования "Сириуса" открылись в школах 14 регионов

В таких классах школьники будут углубленно изучать математику, физику и информатику, проводить исследования, включаться в работу над реальными задачами, стоящими в регионе, отметили в пресс-службе федеральной территории

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Более 60 классов в школах 14 регионов России работают с применением модели образовательного центра "Сириус". Об этом председатель Совета федеральной территории, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщила на встрече президента РФ Владимира Путина с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус".

"Как передавать стандарты? Вообще президентский лицей [создан] для того, чтобы стандарты апробировались, отражались педагогами, которые сюда приезжают. У нас есть проект, который вы нам поручили, ассоциированные школы "Сириуса" по всем регионам. Мы начали со значимых регионов, которые готовы в это включаться, и в этом году уже 62 класса набрали", - сказала Шмелева.

Как уточнили журналистам в пресс-службе федеральной территории Сириус, такие классы сформированы в 14 регионах России. По данным пресс-службы, проект реализуется совместно с министерством образования России, он направлен на поддержку талантливых детей и молодежи и развитие школ в регионах. В таких классах школьники будут углубленно изучать математику, физику и информатику, проводить исследования, включаться в работу над реальными задачами, стоящими в регионе.

Образовательный центр "Сириус" создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей.