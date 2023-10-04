Мишустин заявил, что российская молодежь стала чаще поступать в педагогические вузы

По словам премьер-министра, в 2023 году число абитуриентов в таких институтах выросло на 100 тыс. человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Молодые люди в России все чаще выбирают для поступления именно педагогические вузы и специальности - только в этом году число абитуриентов в таких институтах выросло на 100 тыс. человек, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время вручения премий правительства в области образования.

"Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. Хочу особо отметить, что наша молодежь стала чаще выбирать педагогические специальности. В этом году российские педагогические вузы приняли на 100 тыс. абитуриентов больше, чем в прошлом", - указал он. Как считает Мишустин, это в том числе заслуга самих педагогов.

Премьер также обратил внимание, что молодые ребята "ежегодно демонстрируют авторитет и качество отечественного образования, получая высшие награды на самых престижных состязаниях - как в России, так и за рубежом".

Глава кабмина рассказал, что в начале августа встречался с победителями международных олимпиад и "с большим удовольствием побеседовал с замечательными, целеустремленными молодыми людьми". "Их успех - это результат опытных наставников, которые вложили в них много знаний и сил", - уверен Мишустин.