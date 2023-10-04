В Перми в форуме "Россия - спортивная держава" примут участие представители более 20 стран

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, запланирована обширная деловая программа

ТАСС, 4 октября. Делегации из более чем 20 стран примут участие в форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в Перми с 19 по 22 октября. Участники обсудят вопросы развития физической культуры и спорта, образовательного и научного обмена, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили ход подготовки к международному форуму "Россия - спортивная держава" <...>. Дмитрий Чернышенко отметил, что международное сотрудничество является одной из ключевых тем предстоящего форума. В мероприятии планируют принять участие представители более 20 стран", - говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, запланирована обширная деловая программа. "На полях форума совместно с нашими иностранными партнерами мы обсудим вопросы развития физической культуры и спорта, образовательного и научного обмена. В настоящее время уже зарегистрировались делегации из Сербии, Швейцарии, Армении, Белоруссии, Сирии, Узбекистана и других стран. Мы видим их готовность совместно с нами развивать мировой спорт в духе истинных ценностей", - приводится цитата вице-премьера.

Дмитрий Махонин отметил, что сформирована программа ключевых зрелищных событий форума. В столице Прикамья пройдут пять крупных спортивных мероприятий, в том числе четыре международных. 19 октября главное спортивное событие откроет второй в истории Суперкубок Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3х3. В этот же день состоится выставочный матч сборной России по регби-7.

На следующий день, 20 октября, на пермской набережной состоится забег, к которому смогут присоединиться все желающие. Затем в универсальном дворце спорта "Молот" пройдет Международный турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам. А 21 октября будет организован фестиваль по фиджитал-спорту в разных дисциплинах.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.