Мишустин сообщил, что в каждом регионе появится центр поддержки одаренных детей

Как отметил премьер-министр РФ, такие образовательные организации очень нужны

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центры поддержки одаренных детей уже в следующем году появятся в каждом российском регионе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время вручения премий правительства в области образования.

"Во время рабочих поездок по стране, когда я посещаю школы, общаюсь с учителями, вижу, сколько у нас талантливых, способных ребят. Сегодня по всей стране мы развиваем центры поддержки одаренных детей. В следующем году они появятся в каждом российском субъекте при содействии местных вузов и предпринимательского сообщества", - анонсировал глава кабмина.

Как отметил премьер, такие образовательные организации очень нужны. "Чем раньше ребенок попробует себя в разных областях, тем скорее он поймет, чем хочет заниматься по жизни. И нередко педагог своим примером, мудрым советом помогает ученику выбрать путь", - указал он.