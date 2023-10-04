Чекунков: опорными пунктами АЗРФ должны признать оборонные центры и порты СМП

Близлежащие населенные пункты будут группировать в агломерации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Оборонные и инвестиционные арктические центры, ключевые порты Северного морского пути (СМП) и столицы регионов Арктической зоны должны войти в перечень опорных пунктов АЗРФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Опорными будут признаны столицы регионов, ключевые порты СМП, центры реализации крупнейших инвестпроектов и оборонные центры. Независимо от населения. Ведь даже Диксон, где живут 300 человек, играет жизненно важную роль для СМП, от которого зависит более 1 млрд тонн грузов в следующие 10 лет", - написал Чекунков.

Близлежащие населенные пункты будут группировать в агломерации. "Таким образом, формируем опорный каркас российской Арктики", - подчеркнул министр.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ранее отмечал, что для развития Арктики важны те опорные пункты, которые расположены вне агломераций и могут стать центрами притяжения для прилегающих территорий. Их развитие должно осуществляться на плановой и системной основе, необходимо разработать меры государственной поддержки, а мастер-планы нужно готовить на основе социально-экономического и пространственного анализа территории и системной работе с бизнесом и населением.

Определить перечень опорных населенных пунктов в Арктической зоне РФ (АЗРФ) планируется в срок до 1 ноября 2023 года.

Президент России Владимир Путин в июле поручил определить перечень населенных пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными. Глава государства отметил, что в перечень могут войти как города, так и небольшие поселки, которые имеют стратегическое значение для страны.