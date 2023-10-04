Мишустин выразил благодарность педагогам в новых регионах

Как отметил премьер-министр РФ, они продолжают работать с риском для жизни

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отечественная педагогическая наука не только хранит лучшие традиции, но и соответствует современным реалиям, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Педагогическая наука хранит лучшие традиции, смело отвечая при этом всем новым вызовам - непростым вызовам", - сказал председатель правительства на церемонии вручения премий в области образования. Он отметил, что большую роль в развитии педагогической науки играет Российская академия образования, которой 6 октября исполнится 80 лет.

"Академия всегда поддерживала ученых-новаторов, чей вклад в педагогику мы ежегодно отмечаем премией правительства", - заметил глава кабинета министров. Такие премии за 2023 год присуждены девяти авторским коллективам. "В их числе новый учебник - "Теория государства и права", построенный так, чтобы студенты могли на практике применять полученные знания", - подчеркнул Мишустин. Он также обратил внимание, что среди лауреатов - авторы инновационных разработок для обучения современным технологиям, одна из них посвящена подготовке специалистов в области управления транспортной инфраструктурой. "В деятельность этого сектора активно внедряются цифровые решения, поэтому студенты должны приобретать дополнительные актуальные профессиональные компетенции", - сказал премьер-министр. "Премией правительства отмечены и создатели пособий для педагогов колледжей и техникумов по промышленным специальностям. Это крайне нужное направление сейчас, учитывая большую востребованность квалифицированных рабочих кадров", - добавил председатель правительства.

Глава кабинета министров признался, что накануне Дня учителя ему особенно приятно вручить благодарности правительства педагогам, которые добились выдающихся успехов. "Ваши знания, вера в учеников помогли десяткам из них побеждать в олимпиадах, конкурсах и сдавать экзамены на высший балл, а ваша мудрость, человечность, жизненный опыт - воспитать в них любовь и уважение к своей Родине", - обратился Мишустин к награжденным. Он отметил педагогов из Луганской Народной Республики, среди которых мастер производственного обучения в Луганском колледже информационных технологий и предпринимательства Артем Золотухин. "Он не просто профессионал своего дела, но и в тяжелое для родного края время встал на его защиту", - подчеркнул председатель правительства. По его словам, педагоги в новых российских регионах, "несмотря на сложную ситуацию, порой с риском для жизни продолжают учить детей". "Спасибо, что так много сил отдаете своему призванию. Это вызывает огромное уважение", - поблагодарил премьер-министр.