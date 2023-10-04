Учитель из Липецка предложила ввести химию и биологию в проект партнеров Сириуса

Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею

СИРИУС /ЛИПЕЦК/, 4 октября. /ТАСС/. Проект "Школы - ассоциированные партнеры Сириуса" необходимо распространить на все регионы России и включить в его число классы по изучению химии и биологии. Об этом учитель математики школы №68 из Липецка Ольга Щукина сказала президенту РФ Владимиру Путину на встрече с учащимися и преподавателями "Сириуса".

"От всего сердца хочется поблагодарить вас за поддержку этого проекта и предложить обязательно его распространить на всю нашу страну, потому что это очень востребовано педагогическим сообществом, принесет пользу нашим детям и сделает нашу страну лучше <...> Давайте еще добавим химию и биологию в этот проект, потому что юные медики - им это тоже будет очень здорово", - сказала она.

Путин поддержал идею Щукиной, отметив, что попасть в проект образовательного центра "Сириус" непросто, для этого нужны и ресурсы, и усилия, но если он качественно работает, то ему следует уделить больше внимания и расширить на всю страну. "Химию и биологию? Физику надо еще добавить", - сказал Путин.

Щукина рассказала, что в программе проекта "Школы - ассоциированные партнеры Сириуса" заложены практические и проектные работы, по которым ее ученики будут взаимодействовать с Липецким политехническим университетом и с Новолипецким металлургическим комбинатом.

Она отметила, что ее учебное заведение, в котором 1 250 учеников, вошло в 2023 году в проект "Школы - ассоциированные партнеры Сириуса". Щукина работает с учениками седьмого класса с углубленным изучением математики, и по проекту "Сириус" им будут помогать в течение четырех лет. По ее словам, ранее ей не хватало оперативной методической помощи, а сейчас ресурсный центр "Сириуса" постоянно оказывает ей помощь, специалисты в любое время готовы дать консультацию, регулярно проводят совещания, предоставляют качественные материалы, в том числе раздаточные - для учеников.

1 сентября 2023 года стартовал пилотный проект "Школы - ассоциированные партнеры Сириуса" для подготовки кадров для региональной экономики путем создания условий для успешной самореализации обучающихся в производственной и информационной сферах региона. В проекте собрано 62 класса.