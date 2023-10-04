Путин: "Талант и успех" станет методическим центром по поддержке одаренных людей

По мнению президента, это своевременное и обоснованное решение, поскольку в "Сириусе" удалось объединить лучших педагогов, тренеров, наставников

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Фонд "Талант и успех" будет определен национальным методическим центром по вопросам развития, поддержки и сопровождения одаренных людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета организации.

"Считаю важным и необходимым определить фонд "Талант и успех" национальным методическим центром по вопросам развития, поддержки и сопровождения талантов", - указал он.

По мнению Путина, это своевременное и обоснованное решение, поскольку в "Сириусе" удалось объединить лучших педагогов, тренеров, наставников.