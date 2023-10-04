Путин считает, что "Сириусу" пора выходить на глобальный уровень

Центру стоит активнее развивать сотрудничество с дружественными странами, отметил президент

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал образовательному центру "Сириус" активнее развивать сотрудничество с дружественными странами, выходить на глобальный уровень.

"Сириус" пришел к такому этапу развития, когда может и должен вести свою деятельность на глобальном уровне, расширять сотрудничество с дружественными странами", - указал глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех". Он обратил внимание на то, что "коллеги из многих стран мира проявляют живой интерес к сотрудничеству с "Сириусом", хотят тиражировать у себя, в своих странах тот опыт, который "Сириусом" наработан".

Путин напомнил, что в 2024 году на территории "Сириуса" пройдет Всемирный фестиваль молодежи. "Это одно из самых масштабных молодежных событий в мире будет, "Сириус" совместно с партнерами организует обширную детскую программу, в которой примут участие 1 тыс. школьников из разных стран", - отметил президент.