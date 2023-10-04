В Соцфонде опровергли информацию о сбое в работе системы

Все услуги предоставляются в полном объеме, сообщили в пресс-службе СФР

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) опроверг информацию о сбое в работе базы данных, все системы работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе СФР.

"Все системы фонда работают в штатном режиме. Все услуги предоставляются в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в базе Социального фонда России произошел сбой. По данным канала, некоторые посетители МФЦ в разных регионах России якобы по этой причине не могут получить необходимые документы и услуги, связанные с выплатой и оформлением пенсий.