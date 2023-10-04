Путин надеется на опыт "Сириуса" для возрождения образования в новых регионах

Как отметил президент, с одной стороны эта задача является политической, но в то же время на первый план выходит ее гуманитарная составляющая

СИРИУС, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что центр "Сириус" использует весь свой опыт для возрождения образования в новый регионах.

"Хочу поблагодарить "Сириус" за то, что началась работа на новых территориях, в новых субъектах Федерации - в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал президент, открывая заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". "То, что сейчас делается, - это значимый вклад в интеграцию этих регионов в общее образовательное пространство страны. Рассчитываю, что "Сириус" использует весь свой опыт и компетенции для возрождения всех уровней образования в этих субъектах Федерации", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что с одной стороны эта задача является политической, но в то же время на первый план выходит ее гуманитарная составляющая, так как речь идет о помощи людям, в первую очередь детям и тем, кто с ними работает.

Президент напомнил, что "Сириус" много лет оказывает поддержку талантливым детям. "Очень рассчитываю, что мы никогда не будем забывать, что ради этого "Сириус" создавался", - заметил он, заверив, что программы центра для одаренных детей, для повышения квалификации учителей, тренеров и педагогов дополнительного образования будет оставаться в центре внимания. Путин также выразил надежду на то, что таким образом будет развиваться и система поощрения школьников и студентов, показавших высокие достижения в самых разных сферах.

Он уточнил, что речь идет о грантах президента, премиях победителям и призерам международных предметных олимпиад. "Хотел бы еще раз подчеркнуть: все эти инструменты эффективно работают, они в полном смысле слова являются бессрочными, не ограниченными временными параметрами госпрограмм или национальных проектов, а потому я очень рассчитываю на то, что будет обеспечено бесперебойное финансирование всех этих мероприятий, в том числе и из федерального бюджета", - заключил Путин.