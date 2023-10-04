Мишустин не согласен с тем, что дистанционный учебный процесс лучше очного

Премьер-министр указал на важность личности преподавателя для учеников и студентов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не согласился с тем, что дистанционный формат обучения ничуть не хуже традиционного очного, и указал на важность личности преподавателя для учеников и студентов.

На церемонии вручения премии правительства в области образования один из награжденных отметил, что методы дистанционного обучения сегодня не уступают очному формату. Глава кабмина, завершая мероприятие, сказал: "Я ни в коем случае не буду полемизировать с профессором, который сказал о том, что сегодня дистанционные методы обучения в принципе работают не хуже, чем личные, но позвольте <...> с вами не согласиться: очень важно, чтобы личность педагога, наставника влияла на ребенка, на студента".

"Именно наставничество, я уверен абсолютно, играет самую важную роль в становлении личности человека", - добавил он. По словам Мишустина, в его жизни это всегда было именно так. "Я могу вспомнить на каждом этапе своей жизни наставника, учителя - того, кому ты доверяешь, кого можешь послушать, с кем можешь поспорить, но кто точно приведет тебя и к правильному целеполаганию, и поможет выбрать, определиться, в том числе с решением каким-то", - рассказал он.

Кроме того, учитель может направить ребенка в профессию - в колледж или в вуз, продолжил премьер. При этом он обратил внимание на то, что много талантливой молодежи обучается и по программам в рамках проекта "Профессионалитет", а затем "идут и делают важнейшую для страны работу".

В заключение Мишустин обратил внимание присутствующих на то, насколько цифровым стал современный мир. "Дети увлекаются прикладными программами, приложениями, мобильными устройствами разного типа", - сказал он. По словам главы кабмина, зачастую это отбивает у них желание разбираться в сложных науках, понимать причинно-следственную связь. "Быстрая реакция, быстрая смена картинок иногда у детей забирает ту самую тягу к сложным дисциплинам", - указал он. При этом то, как будет расти и развиваться молодое поколение, зависит именно от педагогов, подчеркнул председатель правительства. "Вот как вы сделаете, так детки и последуют", - заметил Мишустин. "Пожалуйста, учите наших детишек, пусть становятся замечательными профессионалами в своем деле", - обратился он к участникам встречи.