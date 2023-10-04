В Туву приедут участники из шести стран на турнир на кубок министра обороны РФ

По данным организаторов, свои заявки для участия подали около 75 спортсменов-военнослужащих

ТАСС, 4 октября. Участники из шести стран приедут на I Международный турнир на кубок министра обороны РФ по спортивной борьбе в Кызыл. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"В Туве пройдет первый международный турнир по спортивной борьбе на кубок министра обороны России. Соревнования среди военнослужащих состоятся с 7 по 8 октября в спортивной школе "Субедей" в Кызыле. За главный приз турнира, помимо российской сборной команды, будут бороться военные шести зарубежных команд из таких стран, как Иран, Сирия, Армения, Таджикистан, Беларусь", - сообщили в правительстве.

По данным организаторов, свои заявки для участия в турнире подали около 75 спортсменов-военнослужащих. "Также ожидаются заявки от участников из Киргизии и Казахстана", - отметили в оргкомитете.

В рамках турнира пройдут встречи с олимпийскими чемпионами по вольной и греко-римской борьбе Джамалом Отарсултановым и Давитом Чакветадзе. Они проведут мастер-классы.