Мишустин перед Днем учителя встретился в Доме правительства со своими педагогами

Премьер-министр России окончил школу №7 в Лобне в 1983 году

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя пригласил в Дом правительства своих школьных педагогов и тепло пообщался с ними.

Во встрече приняли участие учитель литературы Лариса Барашева, учитель физики Нина Гусак и преподаватель физкультуры и труда Лариса Николаева.

"Накануне 5 октября мы вспоминаем наших родных учителей. Лучшее, что было в моей жизни с точки зрения наставничества, - это была школа. И, конечно, мои дорогие учителя знают, о чем я говорю, выбор профессии, куда идти и зачем, был связан с нашей школой", - сказал глава кабмина в начале общения.

Мишустин окончил школу №7 в Лобне в 1983 году. Лариса Барашева в 1973 году окончила с отличием филологический факультет педагогического института. В школе №7 работала учителем русского языка и литературы со дня основания школы до 2004 года. Нина Гусак преподавала в школе физику с 1977-го по 2008 год. Она окончила Оренбургский государственный педагогический институт в 1957 году.