4 октября, 16:28

Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят на зимний период специальными конструкциями

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Фонтаны в парках Москвы завершат работу 5 октября, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток. Так, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами будут защищены на зимний период специальными конструкциями. 

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