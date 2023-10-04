Центр готов оказывать им методическую поддержку и сопровождение, отметила председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" предложил создать программу работы со школами за границей, готов оказывать им методическую поддержку и сопровождение. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщила председатель Совета федеральной территории, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

По словам Шмелевой, международная деятельность важна в том числе для реализации концепции внешней политики Российской Федерации. Работа со школами за границей необходима, чтобы избежать дискриминации отечественных достижений науки и образования, культуры и искусства.

"Для того чтобы в долгосрочной перспективе все-таки популяризировать наши самые сильные стороны общего образования, защищать дискриминации за рубежом наших общественных достижений в культуре, науке, мы бы хотели предложить комплексную программу работы со школами за границей. Мы посоветовались с коллегами внутри экспертного совета и три направления видим. Первое - создание ассоциированных школ "Сириуса" за рубежом. В первую очередь нашими партнерами станут компании, которые открывают там производства и для детей своих сотрудников создают школы", - сказала она.

Руководитель образовательного центра отметила, что "Сириус" готов взять методическое сопровождение таких школ за границей и вовлекать в эту работу школы при посольстве, какие-то другие иностранные организации, которые захотят сотрудничать. "Сириус" готов также вовлекать школьников из других стран в российскую систему выявления и развития талантов, включая их в олимпиадное движение России, интеллектуальные соревнования и творческие конкурсы национального уровня. Эксперты "Сириуса" смогут работать с педагогами и управленческими командами образовательных учреждений, работающих за рубежом, что позволит, считает Шмелева, тиражировать лучшие методики и практики российской системы работы с талантами.