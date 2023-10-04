Путин призвал помочь "наверстать упущенное" системе образования новых регионов

Президент отметил, что поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание системе образования в новых регионах, помочь "наверстать упущенное".

"Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны", - сказал Путин на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

По его словам, в этих регионах, как и во всей стране, нужно как можно шире применять лучшие педагогические практики, передовые методики, создавать условия для того, чтобы "учителя сами могли учиться". "Сейчас во всех отраслях, по всем направлениям мы слышим, что все мы должны учиться постоянно, повышать свою квалификацию, совершенствовать свое мастерство. Безусловно, это относится к педагогам не то что не в последнюю, а в первую очередь", - пояснил президент.

Он обратился к победителям и финалистам конкурса "Учитель года", поздравил их и пожелал успехов. "Это красивый и, надеюсь, промежуточный результат вашей работы. Промежуточный, потому что за этим достижением, я уверен, вас ожидают и следующие. Потому что ваши идеи, наработки получили заслуженное признание со стороны коллег всего педагогического сообщества", - сказал президент, добавив, что такие идеи и наработки заслуживают продвижения и внедрения в самом широком смысле этого слова.