Президент отметил, что мероприятие объединило как именитых, так и начинающих спортсменов и их тренеров

ЧЕБОКСАРЫ, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам I Всемирных игр национальных видов единоборств, отметил, что мероприятие объединило как именитых, так и начинающих спортсменов и их тренеров. Приветствие зачитал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

"Приветствую вас по случаю открытия I Всемирных игр национальных видов единоборств. Это яркое, масштабное событие объединило в Ледовом дворце "Чебоксары - Арена" как именитых, так и начинающих спортсменов, их тренеров и наставников и, конечно, болельщиков из России и других государств", - отметил президент.

По словам главы государства, символично, что игры проходят в Чувашии, "где издревле существует свой, любимый жителями республики вид борьбы - "Керешу".

Путин также выразил уверенность в том, что нынешние состязания пройдут в атмосфере дружбы и взаимопонимания, внесут значимый вклад в развитие боевых искусств в РФ, особенно среди молодежи, будут способствовать укреплению многовековых традиций народной культуры, престижа и статуса уникальных национальных школ единоборств.

"Желаю участникам отличных результатов, а зрителям - незабываемых эмоций и впечатлений", - добавил он.