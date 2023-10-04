Путин заявил, что в новых регионах РФ истребляли русскую культуру

Речь идет о периоде, когда они были частью Украины, заявил президент

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Русская культура, язык и литература истреблялись в новых регионах РФ, когда они были частью Украины, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года".

Глава государства назвал воспитание ключевым звеном всей образовательной системы. "Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской Республики, Запорожской, Херсонской областей. На тех территориях, где истреблялась вообще по сути вся русская культура, русский язык и литература. Как это ни печально, как это ни странно, но это именно так. Запрещался сам русский язык, по сути дела", - сказал глава государства.

Поэтому, по его словам, для новых территорий РФ воспитательная составляющая в образовании имеет особое значение. "И для всей страны в целом это ключевое звено образовательной системы", - подчеркнул Путин.