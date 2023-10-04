Путин заявил, что учителя должны участвовать в формировании образовательного процесса

Президент на встрече с финалистами конкурса "Учитель года" выразил надежду на то, что победители станут наставниками, в том числе и для своих коллег

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Участие учителя в работе по формированию содержания образовательного процесса особенно важно. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

"Мы стараемся все больше и больше уделить внимание и материальной стороне дела: строятся, ремонтируются, обретают новый облик школы, обновляются учебники, программы. В этой работе особенно, когда идет о содержании образовательного процесса, конечно, очень важно ваше непосредственное участие", - сказал глава российского государства. Он попросил участников встречи поделиться с ним своими оценками того, что было сделано за последнее время, своими предложениями и видением направлений дальнейшего развития школьного образования в России.

Путин также выразил надежду на то, что победители конкурса станут наставниками, в том числе и для своих коллег. "Уверен, это не должно звучать ни для кого обидным, потому что вы люди, которые показали свои потенциальные возможности, можете и должны поделиться своими знаниями, наработками, своими творческими идеями с коллегами", - сказал он.