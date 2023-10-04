В более 82% жилых домов в Москве включили отопление

Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отопление в Москве включили в более 82% жилых домов и почти 88% соцобъектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в свыше 82% домов и почти 88% социальных объектов", - цитирует канал заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Работы по включению отопления занимают до пяти дней.