В Тюмени завершился Международный форум "Кинопедагогика"

Участники изучили эффективные технологии и методики по применению кинематографа в своей деятельности, получили профессиональные и дополнительные навыки

ТЮМЕНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Международный форум "Кинопедагогика" прошел 2-4 октября в Тюмени, мероприятие было посвящено применению кинематографа в педагогических целях и выполнило роль курса повышения квалификации для нескольких тысяч учителей, принявших в нем участие очно либо присоединившихся онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Института кино и медиа, ставшего одним из организаторов форума.

"В Тюмени со 2 по 4 октября проходил VI Международный форум "Кинопедагогика". В этом году форум стал масштабным курсом повышения квалификации для тысяч учителей, воспитателей, специалистов различных клубов и учреждений культуры, преподавателей ссузов и вузов. Традиционно форум оказывает значительное влияние на систему образования России, является площадкой, где эксперты определяют, как интегрировать кино и медиа в учебный процесс", - говорится в сообщении.

Форум стал частью Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс". Участники форума изучили эффективные технологии и методики по применению кинематографа в своей деятельности, получили профессиональные и дополнительные сопутствующие навыки. Панельная дискуссия форума была посвящена современному состоянию кино- и медиаобразовательной системы в России.

Участниками дискуссии стали заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, основатель фестиваля "Ноль плюс" Николай Данн, вице-президент Международного киноцентра для детей и молодежи CIFEJ Драган Милинкович (Сербия), глава департамента по связям с общественностью "Движения первых" Елена Кунина, главный редактор "Ленфильма" Андрей Апостолов, преподаватель курсов по кинематографии Школы перспективных исследований ТюмГУ Петер Лешник (Словения).

"Пока у нас не появится качественного кино, будет главенствовать потребительское сознание, будет происходить смешение добра и зла, дети будут легкой добычей манипуляторов разного рода, а это недопустимо. Нужно переформатировать процесс, снимать правильные фильмы, воспитывать в школах не потребителей, а творцов, личностей. Запрос на духовность в обществе давно созрел, и его нельзя игнорировать, это преступление", - сказала в ходе дискуссии Шукшина, ее слова приводятся в сообщении.

Форум и фестиваль "Ноль плюс" организованы Институтом развития кино и медиа, Фондом развития творчества "Жизнь и дело" и Ассоциацией кинопедагогов России. Событие проводится при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, "Движения первых", правительства Тюменской области, администрации Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города", компаний "Газпром нефть" и "Транснефть - Сибирь", проекта "Твой бюджет", говорится в сообщении.