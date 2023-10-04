Мишустин рассказал, как в школе вместо физики занимался математикой

По словам премьер-министра, он смог также прочитать много произведений, не входящих в школьную программу

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как благодаря учителям смог в школьные годы больше заниматься математикой и прочитать много произведений, не входящих в программу.

Накануне Дня учителя глава кабинета министров пригласил своих школьных педагогов на чаепитие в Дом правительства. "Нина Терентьевна мне позволяла заниматься математикой на физике", - напомнил Мишустин учительнице физики Нине Гусак. "Когда я прочел книжку "Творец и бунтарь" об Эйнштейне, а вы попросили всех сделать доклады по определенным проблемам физики, я выбрал теорию относительности. Там релятивистский коэффициент показывался чертежом из треугольничка, после этого Нина Терентьевна подошла, говорит: "Ладно, я некоторые темы тебе разрешу проходить дома, будешь читать, я знаю, что ты готовишься. Занимайся математикой", - поделился воспоминаниями премьер-министр.

"У нас было всегда весело, замечательно, до сих пор воспоминания такие яркие", - признался председатель правительства, обращаясь к учителю физкультуры Ларисе Николаевой.

"А дорогая Лариса Анатольевна вела литературу, чего только мы с ней ни обсудили", - поделился воспоминаниями глава кабинета министров. "Научили Ларису Анатольевну читать "Мастера и Маргариту", - рассмеялась преподаватель литературы Лариса Барышева. По ее словам, роман Михаила Булгакова, официально опубликованный лишь спустя годы после смерти писателя, ученики принесли ей в виде напечатанного текста. "На "Таганку" (Театр на Таганке, где спектакль "Мастер и Маргарита" был поставлен в 1977 году - прим. ТАСС) очень сложно доставали билеты, но те, кто там бывал, начинали рассказывать, а мы знали уже оригинал", - заметил Мишустин. "Вы еще очень важную вещь сделали: помимо замечательной школьной программы, замечательных русских классиков, каждую неделю Лариса Анатольевна какую-нибудь новую книжку прочтет сама и приносит нам прочитать, там были "И это все о нем" (роман Виля Липатова - прим. ТАСС), и военные книги - мы все читали", - заверил председатель правительства.

Воспоминания о школе

Приглашенная на встречу Мишустина с учителями вице-премьер Татьяна Голикова тоже поделилась воспоминаниями о школьных годах, проведенных в школе в поселке Лесной Городок Одинцовского района. "Правда, ее уже нет, там теперь огромная школа - современная, большая, но остались наши учителя, которые нам преподавали. К сожалению, многие ушли уже, но осталась светлая память, особенно о первой учительнице начальных классов - у нас была Нина Георгиевна Илларионова, <...> у нее не было своих детей, она всю себя отдавала ребятам, уникальная женщина", - рассказала вице-премьер.

"Память о школьных годах, учителях, переживаниях не сотрется. Я когда вспоминаю нашу седьмую школу, это до сих пор очень яркое воспоминание и сразу же улыбка", - признался глава кабинета министров, окончивший школу в 1983 году. Он рад, что недавно его школа в подмосковной Лобне была отремонтирована. "В Московской области 60 школ отремонтировали, по стране - 1 300, это президентская программа, по которой обновляются школы, строятся новые", - отметил Мишустин.