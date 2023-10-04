4 октября, 17:43

Путин заявил, что будущее России связано с экономикой знаний

По мнению президента России, профессия педагога имеет фундаментальное значение для будущего страны

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Будущее России связано с экономикой знаний. Такое мнение президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

"Будущее страны, так же, как и всего человечества, связано с экономикой знаний. Знания приобретают, приобрели уже в современном мире первостепенное значение с точки зрения эффективности и конкурентоспособности государства", - добавил президент, заметив, что одним из первых источников знаний для детей, а значит и для будущих инженеров, ученых и так далее, является учитель.

По мнению Путина, профессия педагога имеет фундаментальное значение для будущего страны. Он обратил внимание, что конкурс "Учитель года" направлен именно на то, чтобы приподнять статус преподавателя и учителя. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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