4 октября, 17:41,
обновлено 4 октября, 18:11

Путин считает важным создавать условия, чтобы мигранты понимали язык и культуру РФ

По словам президента России, конфликтные ситуации должны стремиться к нулю

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным создавать условия, чтобы приезжие из постсоветских стран понимали язык и культуру РФ, а конфликтные ситуации стремились к нулю.

"У нас работают миллионы граждан этих государств сегодня в России, миллионы. Безусловно, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуры народов РФ, с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем, чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

Президент назвал этот вопрос чувствительным. Он добавил, что, прежде всего, российские власти в этом плане смотрят на постсоветское пространство.  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация