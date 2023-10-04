Путин согласился с патриархом, что педагоги должны понимать "сердца" своих учеников

По словам президента России, воспитание - это "ключевой вопрос всей образовательной системы"

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с учителями привел в пример и назвал правильной идею Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что нужно не просто давать знания, а понимать "сердца" своих учеников.

"Дело, которым вы занимаетесь, чрезвычайно важно, - заметил он, говоря о работе в школах советников по воспитанию на встрече с финалистами конкурса "Учитель года". - Мы в какой-то момент упустили это за всякими технологиями". Президент уверен, что важны и сами знания, но все же без воспитательной составляющей они менее полезны.

"Я как-то уже достаточно давно с патриархом разговаривал на образовательные темы. И он очень правильные вещи сказал. Он говорит: "Сомнений нет, что вы дадите знания". Вы - имея в виду и вас прежде всего, педагогическое сообщество, и государство. В этом, говорит, сомнений нет. "Но важно, в какие сердца вы вложите эти знания и как они будут использоваться", - привел Путин фрагмент своего разговора с патриархом.

Как считает глава государства, воспитание - это "ключевой вопрос всей образовательной системы".